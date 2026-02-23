Чепурний — із золотом у Німеччині: Україна тріумфує на старті Кубка світу

Український гімнаст Назар Чепурний здобув золоту медаль на першому в сезоні етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики у німецькому Котбусі. 23-річний спортсмен став найкращим в опорному стрибку.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Чепурний показав найкращий результат ще у кваліфікації та зберіг лідерство у фіналі. За сумою двох стрибків він отримав від суддів 14,716 бала, що забезпечило йому перемогу.

Реклама

Реклама

Ще одна представниця України у фіналах етапу Кубка світу в Котбусі Богдана Ковальова посіла шосте місце у вправах на колоді, набравши 11,566 бала.