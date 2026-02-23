        Спорт

        Чепурний — із золотом у Німеччині: Україна тріумфує на старті Кубка світу

        Галина Шподарева
        23 Лютого 2026 10:02
        Назар Чепурний / Фото архівне: facebook.com/nazar.cepurnij
        Назар Чепурний / Фото архівне: facebook.com/nazar.cepurnij

        Український гімнаст Назар Чепурний здобув золоту медаль на першому в сезоні етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики у німецькому Котбусі. 23-річний спортсмен став найкращим в опорному стрибку.

        Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

        Чепурний показав найкращий результат ще у кваліфікації та зберіг лідерство у фіналі. За сумою двох стрибків він отримав від суддів 14,716 бала, що забезпечило йому перемогу.

        Ще одна представниця України у фіналах етапу Кубка світу в Котбусі Богдана Ковальова посіла шосте місце у вправах на колоді, набравши 11,566 бала.


