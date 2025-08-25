        Спорт

        Українська збірна з художньої гімнастики виборола “золото” на чемпіонаті світу

        Галина Шподарева
        25 Серпня 2025 08:00
        Українська збірна з художньої гімнастики / Фото: НОК України
        Збірна України з художньої гімнастики стала чемпіонкою світу у вправі з трьома м’ячами та двома обручами на світовій першості, що проходила у бразильському Ріо-де-Жанейро.

        Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

        Українки отримали від суддів 28.650 бала, випередивши команду Бразилії лише на 0,100 бала.

        Ця перемога стала другою в історії України у групових вправах на чемпіонатах світу — попередній тріумф відбувся у 2002 році.

        Золоті медалі здобули Єлизавета Азза, Діана Баєва, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна та Олександра Ющак.


