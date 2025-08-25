Українська збірна з художньої гімнастики виборола “золото” на чемпіонаті світу

Збірна України з художньої гімнастики стала чемпіонкою світу у вправі з трьома м’ячами та двома обручами на світовій першості, що проходила у бразильському Ріо-де-Жанейро.

Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Українки отримали від суддів 28.650 бала, випередивши команду Бразилії лише на 0,100 бала.

Ця перемога стала другою в історії України у групових вправах на чемпіонатах світу — попередній тріумф відбувся у 2002 році.

Золоті медалі здобули Єлизавета Азза, Діана Баєва, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна та Олександра Ющак.