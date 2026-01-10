        Події

        Сили оборони знешкодили 94 повітряні сили ворога

        Віктор Алєксєєв
        10 Січня 2026 08:56
        Знешкоджена “Гербера”. Ілюстративне фото/ Фото з x.com/Kontuzich
        Знешкоджена “Гербера”. Ілюстративне фото/ Фото з x.com/Kontuzich

        У ніч на 10 січня (з 18:00 09 січня) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М, та 121 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – “шахеди”.

        Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

        “За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 94 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання балістичної ракети та 27 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації”, – йдеться у повідомленні.

        Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.


