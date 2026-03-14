        Під час нічної атаки ППО збила 100% крилатих ракет — Ігнат

        Сергій Бордовський
        14 Березня 2026 11:40
        Українські винищувачі F-16 / Фото: REUTERS

        Під час масованої атаки Росії по Україні в ніч на 14 березня сили протиповітряної оборони збили всі крилаті ракети. Для перехоплення цілей використовували системи Patriot та винищувачі F-16.

        Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає РБК-Україна.

        За його словами, під час атаки Росія застосувала близько 500 засобів повітряного нападу. Серед них були балістичні ракети «Іскандер-М» або С-400, а також дві протикорабельні ракети «Циркон».

        Ігнат уточнив, що для перехоплення ворожих ракет використовували системи ППО Patriot та винищувачі F-16.

        «Таким чином, вдалося перехопити більшу кількість балістики або ракет, які атакують по балістичній траєкторії. Далі ми маємо 100% збиття сьогодні крилатих ракет. Це дійсно рідко трапляється, коли 100% ракет, таких як Х-101 або ж “Калібр”, вдається перехопити», — зазначив він.

        Речник підкреслив, що такий результат є насамперед заслугою українських пілотів.

        «Відзначає командувач Повітряних сил передусім роботу льотчиків F-16 та інших, які більшу частину крилатих ракет сьогодні збили. Також зенітники 96-ої Київської зенітно-ракетної бригади попрацювали непогано саме у збитті ракет», — наголосив Ігнат.

        За його словами, хороші результати показали також екіпажі дронів-перехоплювачів, які перехопили значну частину ударних безпілотників.


