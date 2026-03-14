Під час нічної атаки ППО збила 100% крилатих ракет — Ігнат

Під час масованої атаки Росії по Україні в ніч на 14 березня сили протиповітряної оборони збили всі крилаті ракети. Для перехоплення цілей використовували системи Patriot та винищувачі F-16.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає РБК-Україна.

За його словами, під час атаки Росія застосувала близько 500 засобів повітряного нападу. Серед них були балістичні ракети «Іскандер-М» або С-400, а також дві протикорабельні ракети «Циркон».

Ігнат уточнив, що для перехоплення ворожих ракет використовували системи ППО Patriot та винищувачі F-16.

«Таким чином, вдалося перехопити більшу кількість балістики або ракет, які атакують по балістичній траєкторії. Далі ми маємо 100% збиття сьогодні крилатих ракет. Це дійсно рідко трапляється, коли 100% ракет, таких як Х-101 або ж “Калібр”, вдається перехопити», — зазначив він.

Речник підкреслив, що такий результат є насамперед заслугою українських пілотів.

«Відзначає командувач Повітряних сил передусім роботу льотчиків F-16 та інших, які більшу частину крилатих ракет сьогодні збили. Також зенітники 96-ої Київської зенітно-ракетної бригади попрацювали непогано саме у збитті ракет», — наголосив Ігнат.

За його словами, хороші результати показали також екіпажі дронів-перехоплювачів, які перехопили значну частину ударних безпілотників.