FT: Fire Point планує створити “європейський щит ППО”

Український виробник озброєння Fire Point планує розвивати космічний напрямок, щоб зменшити залежність від уряду США та західних технологічних компаній. Про це повідомляє Financial Times.

У компанії заявили, що цього року вже запустили два супутники та планують вивести на орбіту ще «десятки» у 2027 році.

Співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман повідомив, що компанія також розширює виробництво крилатих і балістичних ракет та працює над створенням «загальноєвропейського щита протиповітряної оборони».

Реклама

Реклама

За його словами, мета проєкту — уникнути залежності від окремих виробників озброєння.

«Ідея, що лежить в основі нашої зброї, полягає в тому, що ми продаємо не лише зброю і не лише безпеку, а й незалежність у сфері безпеки», — заявив Штілерман.

Він також зазначив, що уряди європейських країн та оборонні компанії вивчають можливість закупівлі та спільного виробництва дронів і ракет Fire Point, які, за його словами, значно дешевші за західні аналоги.