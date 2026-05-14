СБУ затримала агента ФСБ, який коригував удари РФ по Харкову

Служба безпеки України затримала на Харківщині ще одного агента ФСБ, який коригував російські удари по Харкову. Ним виявився чоловік інформаторки, яку СБУ викрила у січні цього року на передачі ворогу даних про українських військових.

Про це повідомили у СБУ.

За даними слідства, спочатку російська спецслужба завербувала дружину фігуранта. Вона через Telegram-бот передавала ФСБ інформацію про розташування Сил оборони на Дніпропетровщині.

Згодом до співпраці з РФ залучили і її чоловіка. Він збирав дані про пункти базування та маршрути переміщення українських військових у Харкові.

Для збору інформації агент їздив громадським транспортом по місту та фотографував місця зосередження особового складу і техніки Сил оборони.

У СБУ зазначили, що для конспірації чоловік іноді використовував свою знайому, яка возила його Харковом та прилеглими районами на власному автомобілі, не знаючи про справжню мету поїздок.

Після фотофіксації потенційних цілей підозрюваний позначав координати на Google Maps і передавав їх ворогу. Його дружина через анонімний акаунт у месенджері передавала ці дані куратору з ФСБ та отримувала нові завдання.

Після викриття жінки співробітники СБУ задокументували діяльність її чоловіка та затримали його за місцем проживання.

Під час обшуків правоохоронці вилучили смартфон і ноутбук із доказами співпраці з РФ.

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі він перебуває під вартою. Санкція статті передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.