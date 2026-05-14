У Києві зросла кількість постраждалих після російської атаки

Станом на 7:30 у Києві внаслідок російської атаки відомо щонайменше про 31 постраждалого, серед яких одна дитина. Також підтверджена загибель однієї людини. Про це повідомили у ДСНС України.

У Дарницькому районі рятувальникам вдалося врятувати 27 осіб. Там тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей під завалами після руйнування конструкцій багатоповерхового будинку.

У Києві після російської атаки відомо про 31 постраждалого та одного загиблого / Фото: ДСНС

Крім того, за іншою адресою у Дарницькому районі рятувальники гасять п’ять автомобілів, які загорілися у дворі житлового будинку.

Наразі ліквідація наслідків обстрілу триває в Оболонському, Дарницькому та Голосіївському районах столиці.

Інформація щодо потерпілих уточнюється.