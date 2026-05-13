        Росія атакувала об’єкти енергетики та промисловості на Львівщині: десятки населених пунктів без світла

        Галина Шподарева
        13 Травня 2026 20:59
        Ліквідація пожежі після атаки БпЛА на Львівщині / Фото: ДСНС
        13 травня російські війська атакували об’єкти енергетики та промисловості на Львівщині. Без електропостачання залишилися понад 10 тисяч абонентів.

        Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

        Також внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено житловий будинок – вибито вікна та пошкоджено дах.

        Інформації про постраждалих наразі не надходило.

        Повністю знеструмлено 17 населених пунктів, ще дев’ять — частково. На місцях працюють аварійні служби.

        Рятувальники на місці влучань БпЛА на Львівщині / Фото: ДСНС

