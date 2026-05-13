Росія атакувала об’єкти енергетики та промисловості на Львівщині: десятки населених пунктів без світла

13 травня російські війська атакували об’єкти енергетики та промисловості на Львівщині. Без електропостачання залишилися понад 10 тисяч абонентів.
Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
Також внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено житловий будинок – вибито вікна та пошкоджено дах.
Інформації про постраждалих наразі не надходило.
У результаті атаки без електропостачання в області залишаються понад 10 тисяч абонентів.
Повністю знеструмлено 17 населених пунктів, ще дев’ять — частково. На місцях працюють аварійні служби.