        Закарпаття зазнало наймасованішої атаки з початку повномасштабного вторгнення

        Галина Шподарева
        13 Травня 2026 18:07
        Російський "шахед" / Фото ілюстративне: depositphotos
        13 травня у Закарпатській області під час масованої атаки російських БпЛА на Україну пролунала серія вибухів. Голова ОВА Мирослав Білецький назвав це наймасованішою атакою на регіон з початку повномасштабного вторгнення.

        Про це Мирослав Білецький написав у Telegram.

        “Триває наймасованіша атака по Закарпаттю з початку повномасштабного вторгнення. Вибухи пролунали в кількох громадах області”, – йдеться в повідомленні.

        Як повідомляють місцеві пабліки, уперше з початку війни було атаковано Ужгород, на місці вирує пожежа.

        Також у Повітряних силах заявляли про безпілотник, який рухався у бік Мукачево.

        У соцмережах місцеві жителі повідомляли про вибухи у Сваляві.


