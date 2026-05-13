Закарпаття зазнало наймасованішої атаки з початку повномасштабного вторгнення

13 травня у Закарпатській області під час масованої атаки російських БпЛА на Україну пролунала серія вибухів. Голова ОВА Мирослав Білецький назвав це наймасованішою атакою на регіон з початку повномасштабного вторгнення.

Про це Мирослав Білецький написав у Telegram.

“Триває наймасованіша атака по Закарпаттю з початку повномасштабного вторгнення. Вибухи пролунали в кількох громадах області”, – йдеться в повідомленні.

Реклама

Реклама

Як повідомляють місцеві пабліки, уперше з початку війни було атаковано Ужгород, на місці вирує пожежа.

Також у Повітряних силах заявляли про безпілотник, який рухався у бік Мукачево.

У соцмережах місцеві жителі повідомляли про вибухи у Сваляві.