Зеленський на саміті “Бухарестської дев’ятки” закликав не допустити повернення Росії до ультиматумів НАТО зразка 1997 року

Президент Володимир Зеленський під час саміту “Бухарестської дев’ятки” у Румунії заявив, що Росія може знову повернутися до ультиматумів щодо НАТО, якщо отримає новий шанс. Також він закликав Європу посилювати спільні оборонні спроможності та підтримку України.

Як повідомляє Головне в Україні, про це Володимир Зеленський заявив під час виступу на саміті “Бухарестської дев’ятки” за участі країн Північної Європи.

За словами президента, ще до повномасштабного вторгнення Росія вимагала, щоб НАТО повернулося до кордонів 1997 року.

“Іншими словами, вони вимагали покинути усіх вас, усіх нас. Це був дурний і абсолютно неприпустимий російський ультиматум. Але вони точно до цього повернуться, якщо у них буде новий шанс”, — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що спільне завдання Європи — не допустити, щоб російське керівництво знову могло диктувати ультиматуми сусідам або починати війни без наслідків.

Також Зеленський заявив, що Україна розраховує на запуск європейського пакета підтримки на 90 млрд євро не пізніше початку червня. За його словами, частина фінансування має піти безпосередньо на виробництво дронів.

Окремо президент закликав Європу розвивати спільні оборонні спроможності та не залежати від “мінливих геополітичних настроїв”.

“Європа не може залежати від мінливих геополітичних настроїв. Ми маємо максимально об’єднуватися і розвивати наші ресурси, спроможності та виробництво в Європі”, — заявив він.

Зеленський також запропонував розвивати систему двосторонніх “Drone Deals” між європейськими країнами та Україною для інтеграції оборонних технологій і використання українського досвіду сучасної війни.

Крім того, президент наголосив на важливості санкційного тиску на Росію та закликав партнерів приєднуватися до антибалістичної коаліції для посилення захисту України.