У Києві затримали дезертира, який реєстрував Starlink для окупантів

У Києві затримали чоловіка, якого підозрюють у державній зраді через допомогу російським військовим із реєстрацією та активацією систем супутникового зв’язку Starlink. За даними слідства, він був завербований російськими спецслужбами через Telegram.

У СБУ повідомили, що затриманий є мобілізованим, який самовільно залишив військову частину на Харківщині та переховувався у Києві.

За версією слідства, чоловік шукав підробіток у Telegram-каналах, де потрапив у поле зору російських спецслужб. Представник РФ запропонував йому гроші за допомогу у верифікації терміналів Starlink, які використовуються російськими військовими.

У Київській міській прокуратурі заявили, що за активацію одного терміналу чоловіку пообіцяли 100 доларів.

За даними слідства, підозрюваний зареєстрував Starlink на себе за реквізитами, отриманими від куратора з РФ, а також використав знайому для оформлення ще одного терміналу.

СБУ стверджує, що чоловік планував залучити ще близько 20 осіб для реєстрації систем супутникового зв’язку для російських військових.

Його затримали у відділенні поштового оператора під час спроби зареєструвати черговий Starlink. Усі термінали, які він активував, заблоковані.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Йому загрожує до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.