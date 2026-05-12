Нічна атака на Україну: у Дніпрі поранений чоловік, у Києві сталася пожежа

У ніч на 12 травня російські військові атакували Київ, Київську область і Дніпро. У столиці уламки безпілотника впали на житловий будинок, у Дніпрі поранення отримала одна людина.

Про це повідомляє місцева влада.

Внаслідок нічної атаки РФ в Оболонському районі Києва уламки безпілотника впали на дах житлового будинку. Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, уламки дрона впали на 20-поверховий будинок.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, після падіння уламків БПЛА на дах 16-поверхового житлового будинку виникла пожежа, яку згодом ліквідували. У будинку пошкоджено дах технічного поверху. Інших руйнувань немає, по допомогу до медиків ніхто не звертався.

Також у ніч на 12 травня російські військові атакували населені пункти Київської області. За даними голови Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, у Фастівському районі внаслідок атаки пошкоджено дитячий садок, у розташованому поруч чотириповерховому житловому будинку вибито вікна, також пошкоджено два приватні будинки. Постраждалих немає.

Крім того, російські військові атакували Дніпро. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, унаслідок атаки одна людина отримала поранення.

За його словами, у місті сталася пожежа та було пошкоджено транспортну інфраструктуру.