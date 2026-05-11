На Україну сунуть грози та шквали: прогноз на 12 травня

У вівторок, 12 травня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у частині регіонів пройдуть дощі та грози. Подекуди синоптики прогнозують шквали вітру до 20 м/с.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

На Закарпатті та в Карпатах завтра прогнозують значні дощі. Вдень на Правобережжі очікуються помірні дощі, грози та місцями шквали 15-20 м/с. На решті території країни істотних опадів не передбачається.

Вітер переважно південний, швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +8…+13 °C. Вдень повітря прогріється до +18…+23 °C, а у західних областях країни — до +12…+17 °C.