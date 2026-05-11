        Суспільство

        На Україну сунуть грози та шквали: прогноз на 12 травня

        Галина Шподарева
        11 Травня 2026 22:08
        читать на русском →
        Гроза у Києві / Фото: depositphotos
        Гроза у Києві / Фото: depositphotos

        У вівторок, 12 травня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у частині регіонів пройдуть дощі та грози. Подекуди синоптики прогнозують шквали вітру до 20 м/с.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        На Закарпатті та в Карпатах завтра прогнозують значні дощі. Вдень на Правобережжі очікуються помірні дощі, грози та місцями шквали 15-20 м/с. На решті території країни істотних опадів не передбачається.

        Реклама
        Реклама

        Вітер переважно південний, швидкістю 7-12 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме +8…+13 °C. Вдень повітря прогріється до +18…+23 °C, а у західних областях країни — до +12…+17 °C.

        Погодна мапа України на 12 травня / Фото: Укргідрометцентр

        Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

        Хочете завжди бути в курсі головних подій в Україні — підписуйтесь на наш
        Telegram-канал
        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov