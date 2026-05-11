Нардеп заявив про силову мобілізацію чоловіка з інвалідністю у Хмельницькому: коментар ТЦК

У Хмельницькому ветеран, учасник бойових дій влаштував погром у місцевому ТЦК. Причина – силова мобілізація та побиття його сина з інвалідністю.

Про це написав нардеп Георгій Мазурашу.

“Емоції ветерана УБД у ТЦК, представники якого “бусифікували” і побили сина з інвалідністю. Можливо, деякі “бусифікатори” не розуміють, до чого призводить їх шкідництво? Але бенефіціари, думаю, чітко розуміють, як це ганебне явище потужно б’є по обороноздатності, і які нові ризики та проблеми вони продукують своїми “рабовласницькими” діями”, – написав Мазурашу.

Реклама

Реклама

У Хмельницькому обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент. За версією військкомату, 8 травня близько 13:15 працівники Нацполіції спільно з групою оповіщення доставили до ТЦК військовозобов’язаного 1980 року народження, який підлягає призову під час мобілізації. Згодом до приміщення прибув батько чоловіка у камуфльованому одязі. За даними центру комплектування, він пошкодив вхідні двері та турнікет пропускної системи, вимагаючи звільнення свого сина.

“Інформація щодо побиття військовозобов’язаного Г. під час перебування в Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки не підтверджується”, – йдеться в повідомленні.

Також у ТЦК повідомили, що військовозобов’язаний під час слідування до навчального центру самовільно залишив місце перебування та наразі розшукується у встановленому законом порядку.