Ігровий монітор: які характеристики важливі для геймера

Тип та особливості монітора в кіберспорті важливі не лише через якість зображення, а й через їхній безпосередній вплив на результат матчу. Від його параметрів залежать плавність динамічних сцен, швидкість реакції користувача та загальний комфорт під час тривалих ігрових сесій. Обираючи монітор для геймінгу, потрібно зосередитися на балансі розміру дисплея та технічних характеристик — це забезпечить естетичне задоволення у поєднанні з перевагою над супротивником.

Швидкість і плавність трансляції — оптимальна частота оновлення та час відгуку

Для динамічних ігор (шутерів, гонок та файтингів) особливо важлива плавність руху персонажів та об’єктів. Вибираючи підходящі для геймінгу комп’ютерні монітори, потрібно робити акцент на двох критеріях:

Частота оновлення (Гц). Це кількість кадрів, які екран виводить за секунду. У геймінгу мінімально необхідне значення для плавності зображення та відсутності ривків — 144 Гц. Час відгуку (мс). Показує, як швидко піксель змінює свій колір. Ідеальна величина для ігор — 1-2 мс. Низький час відгуку допомагає зменшити розмиття зображення (гостінг) і робить керування у швидких сценах точнішим.

Частота оновлення та час відгуку відповідають за різні, але взаємопов’язані аспекти візуального сприйняття. При правильному балансі вони забезпечують плавність і чіткість рухомого зображення.

Глибина зображення та комфорт для очей — відповідний тип матриці та передача кольорів

Від типу матриці залежать контрастність, яскравість, кути огляду та насиченість кольорів. Кожен екран має свої особливості:

IPS. Монітор приваблює чудовою передачею кольорів та широкими кутами огляду. Зображення на IPS-екрані виглядає однаково добре незалежно від положення користувача. VA. Поєднання глибокого чорного та високої контрастності — найкращий вибір для атмосферних хоррорів та ігор із темними сценами. OLED. Монітор забезпечує миттєву реакцію (0,03 мс), нескінченну контрастність та ідеальний HDR. Однак за яскравістю OLED-екрани поступаються топовим mini-LED моделям.

Підтримка HDR робить зображення більш живим, а технології Low Blue Light і Flicker-Free знижують навантаження на зір, усуваючи мерехтіння та шкідливий синій спектр.

Роздільна здатність, діагональ та додаткові функції

Розмір екрану та його роздільна здатність визначають деталізацію зображення, а отже, і зручність сприйняття гри. Немає сенсу купувати в Алло ПК з дорогою відеокартою, якщо не вдасться розкрити її потенціал. Щоб отримати максимум від комп’ютера, дотримуйтесь балансу: для монітора на 24 дюйми — роздільна здатність Full HD, для екрану 27 дюймів і вище — 2K. У такому випадку зображення залишається чітким і не розпадається на окремі пікселі.

Корисні додаткові функції: регульована підставка, сучасні роз’єми, вбудовані динаміки та підтримка синхронізації кадрів. G-Sync (NVIDIA) і FreeSync (AMD) «підлаштовують» роботу монітора під відеокарту, запобігаючи розривам кадру.