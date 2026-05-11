На Хмельниччині син експравоохоронця насмерть збив підлітка — поліцейські намагалися приховати обставини ДТП

Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора повідомили про підозру двом поліцейським із Хмельниччини, яких підозрюють у приховуванні обставин смертельної ДТП за участю 17-річного велосипедиста. За даними слідства, вони могли допомогти нетверезому водію уникнути відповідальності.

Поліцейських підозрюють у допомозі п'яному водію після смертельної ДТП із 17-річним велосипедистом

Про це повідомили ДБР та Офіс генпрокурора. Аварія сталася в ніч з 18 на 19 січня 2026 року у селі Понінка Шепетівського району.

За даними слідства, водій автомобіля наїхав на 17-річного велосипедиста. Підліток загинув на місці від отриманих травм.

Першими на місце події прибули двоє інспекторів Шепетівського районного управління поліції. За версією слідства, вони прибули одночасно з батьком водія, який раніше обіймав керівну посаду у правоохоронних органах та був керівником одного з інспекторів.

У ДБР стверджують, що поліцейські вимкнули нагрудні камери, допомогли змінити положення транспортних засобів після аварії та не забезпечили належної охорони місця ДТП.

Також правоохоронці, за даними слідства, не поспішали проводити перевірку водія на стан сп’яніння. У результаті це могло ускладнити встановлення реальних обставин аварії.

Судово-токсикологічна експертиза згодом встановила, що в крові водія було 1,73 проміле алкоголю.

Водія вже засудили до 9 років позбавлення волі за порушення правил дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть неповнолітнього.

Двом поліцейським повідомили про підозру за статтею про приховування особливо тяжкого злочину. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів та відсторонення від посад.

У разі доведення вини їм загрожує до трьох років позбавлення волі.