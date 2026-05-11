Уряд запускає програму працевлаштування для людей 50+ “Досвід має значення”: що вона передбачає

Кабінет міністрів запускає національну програму “Досвід має значення”, яка має допомогти людям віком 50+ повернутися на ринок праці через навчання, стажування та працевлаштування. Про запуск проєкту повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За словами Свириденко, потреба економіки у фахівцях уже стала одним із головних викликів для України, особливо у сферах будівництва та оборонної промисловості.

“Люди — основа нашої стійкості та економічної спроможності. Кожен і кожна потрібні для економіки в умовах війни та відновлення країни”, — заявила прем’єрка.

Програму “Досвід має значення” уряд реалізовуватиме спільно з Державним центром зайнятості, бізнесом та громадськими партнерами.

Проєкт передбачає три етапи: навчання та підготовку до нового етапу кар’єри, зустріч із роботодавцем і працевлаштування або короткострокове стажування з можливістю подальшого найму.

Учасникам обіцяють безкоштовне навчання за трьома модулями — “Кар’єрна стратегія”, “Цифрові інструменти та штучний інтелект” і “Взаємодія в командах різного віку”.

Тривалість короткострокового стажування становитиме 10 робочих днів. Після його завершення роботодавець і кандидат ухвалюватимуть рішення щодо офіційного працевлаштування.

Уряд зазначає, що програма орієнтована насамперед на людей 50+, однак залишатиметься відкритою для всіх охочих.

За словами Свириденко, дослідження “Ринок праці після 50 років” показало, що основною проблемою для старших працівників є не нестача досвіду, а бар’єри цифрових навичок і вікові стереотипи під час найму.

Для підбору кандидатів у програмі використовуватимуть систему зі штучним інтелектом, яка аналізуватиме навички та формуватиме рейтинг відповідності вакансіям.

Прем’єрка закликала роботодавців відкривати стажування, а людей віком 50+ — подавати заявки на участь у програмі.