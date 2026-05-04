Укрзалізниця, АТБ і Аврора очолили рейтинг роботодавців України

Опендатабот оприлюднив оновлений рейтинг найбільших роботодавців у регіонах України на основі фінансової звітності компаній. У шести областях за рік змінилися лідери, а вісім компаній із переліку увійшли до Індексу Опендатаботу 2026.

Найбільшим роботодавцем Києва та всієї країни залишається Укрзалізниця — 169 952 працівники, хоча за рік їхня кількість скоротилася на 4,9%.

У Дніпропетровській області лідирує АТБ-Маркет із 46 649 співробітниками (+1,2% за рік), а на Полтавщині — мережа «Аврора» (ТОВ «Вигідна покупка»), де працює 14 590 осіб (+16%).

Реклама

Реклама

У Запорізькій області перше місце посідає «Запоріжсталь» — 8 039 працівників (−6,3%), а на Вінниччині — Вінницька птахофабрика із 6 636 співробітниками (+11,3%).

На Волині новим лідером стала компанія WOG (ТОВ «Петрол Контракт») із 5 490 працівниками. Зростання штату майже у 1,7 раза пов’язане з консолідацією юридичних осіб.

У Київській області найбільшим роботодавцем стала мережа «Фора» (9 462 працівники, +3%), на Львівщині — ОККО-Драйв (6 579, −2%), на Житомирщині — мережа АЗК UPG (4 154, +8%).

У Кіровоградській області лідирує «Файно Маркет» (3 569 працівників, +7%), у Тернопільській — завод «Се Борднетце-Україна» (3 215, −9%), на Закарпатті — «Флекстронікс» (2 408, −6%).

У Чернівецькій області другий рік поспіль перше місце посідає «Тайстра груп» (1 163 працівники, −6%), а на Херсонщині лідером стала Taurt Medical (426, −6%).

Окремо зазначається, що у десяти регіонах найбільшими роботодавцями залишаються енергетичні компанії, зокрема обленерго та оператори електромереж.