        Суспільство

        За добу мінус 1120 окупантів і 113 артсистем: Генштаб оновив дані втрат росармії

        Галина Шподарева
        4 Травня 2026 07:06
        читать на русском →
        Знищений російський МТ-ЛБ / Фото: t.me/lost_warinua
        Знищений російський МТ-ЛБ / Фото: t.me/lost_warinua

        З 3 на 4 травня артилерія, ракетні війська та авіація ЗСУ завдали ударів по районах зосередження особового складу окупантів та уразили низку військової техніки противника. Протягом доби у війні проти України Росія втратила ще 1120 солдатів.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        Також протягом минулої доби Збройні сили знищили:

        Реклама
        Реклама

        • 6 танків;
        • 4 ББМ;
        • 113 артилерійських систем;
        • 2 РСЗВ;
        • 2249 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
        • 11 наземних роботехнічних комплексів;
        • 268 одиниць автомобільної техніки;
        • 17 одиниць спеціальної техніки;
        • 5 крилатих ракет.

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини