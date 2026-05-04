За добу мінус 1120 окупантів і 113 артсистем: Генштаб оновив дані втрат росармії

З 3 на 4 травня артилерія, ракетні війська та авіація ЗСУ завдали ударів по районах зосередження особового складу окупантів та уразили низку військової техніки противника. Протягом доби у війні проти України Росія втратила ще 1120 солдатів.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Також протягом минулої доби Збройні сили знищили:
- 6 танків;
- 4 ББМ;
- 113 артилерійських систем;
- 2 РСЗВ;
- 2249 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 11 наземних роботехнічних комплексів;
- 268 одиниць автомобільної техніки;
- 17 одиниць спеціальної техніки;
- 5 крилатих ракет.