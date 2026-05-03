“Шахтар” здолав “Динамо” у дербі УПЛ: вольова перемога 2:1

Донецький «Шахтар» здобув вольову перемогу над київським «Динамо» у центральному матчі 26-го туру української Прем’єр-ліги. Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Про це повідомляє Суспільне Спорт. Рахунок у матчі відкрили кияни вже на 13-й хвилині — Матвій Пономаренко перехопив м’яч у центрі поля і дальнім ударом з центрального кола перекинув воротаря Дмитра Різника.

«Шахтар» зрівняв рахунок на 50-й хвилині: Лассіна Траоре віддав пас на Лукаса Феррейру, який ударом з-за меж штрафного майданчика після рикошету від захисника відправив м’яч у сітку.

Переможний гол «гірники» забили на 68-й хвилині. Після удару Миколи Матвієнка воротар «Динамо» Руслан Нещерет відбив м’яч, але першим на добиванні опинився Траоре.

На 84-й хвилині «Динамо» могло зрівняти рахунок, однак гол Едуардо Герреро скасували після перегляду VAR через положення поза грою.

Завдяки перемозі «Шахтар» збільшив відрив у турнірній таблиці від ЛНЗ до 10 очок. До завершення сезону командам залишилося провести по чотири матчі.

Наступний матч «Шахтар» проведе 7 травня в Лізі конференцій проти «Крістал Пелас». «Динамо» 9 травня зіграє в УПЛ проти ЛНЗ.