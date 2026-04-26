Найрезультативніший матч в історії УПЛ: Динамо перемогло Кривбас 6:5

Київське Динамо Київ здобуло перемогу над Кривбас з рахунком 6:5 у матчі 25-го туру української Прем’єр-ліги. Поєдинок відбувся на стадіоні «Гірник» у Кривому Розі.
Після першого тайму господарі впевнено вели 4:1. Венесуелець Мендоза оформив покер, а у складі киян відзначився Пономаренко.
У другому таймі «Динамо» зуміло кардинально змінити хід гри. У «Кривбаса» ще один м’яч забив Задерака, тоді як у складі гостей голи на рахунку Михавка, Волошина, Буяльського та Ярмоленка, який оформив дубль. Другий м’яч ветерана він забив ударом п’ятою.
Матч став історичним одразу за кількома показниками. «Динамо» вперше у своїй історії пропустило п’ять голів в одному матчі УПЛ. Крім того, поєдинок із 11 забитими м’ячами став найрезультативнішим в історії чемпіонату України — раніше максимум становив 10 голів за гру.
Крім цього, Ярмоленко забив 121-й мʼяч на рівні чемпіонатів України. Таким чином, до побиття історичного рекорду Максима Шацьких йому залишилося лише 4 взяття воріт.