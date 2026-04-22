“Лестер” вилетів у третій дивізіон через 10 років після історичного чемпіонства

“Лестер”, чемпіон англійської Прем’єр-ліги 2015/16, вибув до третього дивізіону. Команда достроково втратила шанси на збереження місця в Чемпіоншипі за два тури до кінця сезону.

“Лестер”, який ще минулого року грав у елітному дивізіоні, а п’ять років тому здобував Кубок Англії, пройшов через надскладний сезон з очковим штрафом, зміною тренера та тривалою серією без перемог.

Зрештою, в матчі 44-го туру “лисиці” оформили виліт до Першої ліги нічиєю проти “Галл Сіті” (2:2). Із 20 поразками команда посідає передостаннє, 23-тє місце в таблиці Чемпіоншипа та втратила математичні шанси залишити зону вильоту.

