Посли країн-членів ЄС схвалили €90 млрд кредиту Україні та 20-й пакет санкцій проти Росії

Посли країн Європейського Союзу схвалили кредит для України на суму €90 млрд і 20-й пакет санкцій проти Росії. Остаточне затвердження має відбутися через письмову процедуру.

Про це пише Радіо Свобода.

“Сьогодні як кредит Україні в розмірі 90 мільярдів євро, так і 20-й пакет санкцій були включені до порядку денного послів ЄС та схвалені на рівні Coreper”, – повідомив представник Кіпру.

Далі вони мають пройти письмову процедуру для фінального схвалення Радою ЄС.

Очікується, що процедура завершиться вже завтра вдень.

Нагадаємо, 20 квітня Європейський Союз розпочав процедуру затвердження макрофінансової допомоги Україні у вигляді кредиту на суму 90 мільярдів євро. Питання внесли до порядку денного засідання Комітету постійних представників країн ЄС (Coreper). Йдеться про схвалення поправки до багаторічного фінансового бюджету Європейського Союзу — останнього технічного елемента, необхідного для запуску кредитної програми для Києва.