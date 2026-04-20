ЄС активує процедуру надання Україні кредиту на 90 млрд євро

Європейський Союз розпочав процедуру затвердження макрофінансової допомоги Україні у вигляді кредиту на суму 90 мільярдів євро.

Питання внесено до порядку денного засідання Комітету постійних представників країн ЄС (Coreper), яке відбудеться в середу, 22 квітня. Йдеться про схвалення поправки до багаторічного фінансового бюджету Європейського Союзу — останнього технічного елемента, необхідного для запуску кредитної програми для Києва.

Про це повідомив у понеділок, 20 квітня, представник Кіпру, який зараз головує в Раді ЄС за принципом ротації.

Пункт включено до порядку денного без обговорення. Зазвичай це свідчить про наявність попередньої згоди між усіма державами-членами. У разі схвалення документ планується затвердити за письмовою процедурою, після чого кредитна програма зможе офіційно стартувати.

Довгий час надання цього кредиту блокувалося попереднім урядом Угорщини на чолі з Віктором Орбаном. Винесення останнього юридичного елемента на затвердження свідчить про суттєвий прогрес у процесі та фактичне зняття угорського вето.