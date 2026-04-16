Словаччина не має наміру блокувати надання Україні 90 млрд євро, а нові санкції проти рф заблокує

Словаччина заявила про готовність заблокувати новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо не отримає гарантій від України щодо відновлення транзиту нафти через її територію. Питання санкцій планують обговорити на засіданні міністрів закордонних справ ЄС наступного тижня.

Про це повідомив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, пише Bloomberg. За його словами, Братислава наполягатиме на «прозорих і перевірюваних» сигналах від Києва щодо відновлення постачання нафти пошкодженим трубопроводом.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що новий санкційний пакет стане відповіддю на продовження агресії Росії проти України. За її словами, Євросоюз планує посилити тиск на Москву та збільшити підтримку Києва.

Разом із тим Словаччина не має наміру блокувати надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро. Це свідчить про певну зміну позиції країни після попередніх заяв прем’єр-міністра Роберта Фіцо, який погрожував відмовитися від підтримки через суперечку щодо нафтопроводу.

Фіцо звинувачував президента України Володимира Зеленського у затягуванні ремонту нафтопроводу «Дружба», пошкодженого внаслідок удару дронів у січні. Українська сторона ці звинувачення відкидає.

Раніше Угорщина також блокувала надання кредиту через ситуацію з постачанням нафти. Водночас очікується, що новий прем’єр країни Петер Мадяр може змінити позицію після відновлення транзиту.

За словами Зеленського, постачання нафти може бути відновлено вже до кінця цього місяця.