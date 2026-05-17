        НАБУ і САП спростували фейки про “розслідування” щодо дружини Зеленського

        Сергій Бордовський
        17 Травня 2026 20:50
        Ілюстративне фото: Depositphotos
        НАБУ та САП заявили про поширення російськими та проросійськими медіа фейкової інформації щодо нібито “розслідувань” стосовно дружини президента України. У відомствах наголосили, що жодних процесуальних дій із цього приводу не здійснюють.

        Фейкові повідомлення російських та проросійських медіа / Скриншот: НАБУ

        Про це йдеться у спільній заяві НАБУ та САП.

        У відомствах наголосили, що інформація про нібито розслідування щодо дружини президента не відповідає дійсності.

        “НАБУ та САП не здійснюють жодних процесуальних дій, про які йдеться у зазначених вкидах”, — зазначили у заяві.

        Антикорупційні органи назвали подібні повідомлення частиною системної дезінформаційної кампанії з боку РФ.

        За їхніми словами, такі інформаційні атаки спрямовані на дискредитацію українських інституцій, підрив довіри до антикорупційних органів, дестабілізацію суспільно-політичної ситуації та ослаблення єдності України під час повномасштабної війни.

        У НАБУ та САП закликали громадян і медіа перевіряти інформацію, користуватися офіційними джерелами та не поширювати маніпуляції й фейки, які Росія використовує як елемент інформаційної війни проти України.


