У Санкт-Петербурзі чоловік із ножами захопив трон в Ермітажі та зачитав промову про хабарі, кредити й розорення

У Санкт-Петербурзі чоловік заліз на Великий імператорський трон в Ермітажі, почав виголошувати промову про хабарі та кредити, а під час спроби його зупинити дістав ножі. Відвідувачів музею евакуювали із залу, а порушника затримала Росгвардія.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Інцидент стався вдень 17 травня у Георгіївській залі Ермітажу. За даними медіа, 46-річний чоловік із села Горбунки Ленінградської області заліз на Великий імператорський трон та почав голосно зачитувати принесені із собою папери.

Очевидці розповіли, що чоловік називав себе бізнесменом та говорив про хабарі, кредити і власне розорення.

Коли співробітник музею спробував спустити його з трону, чоловік дістав два ножі та рушив у бік працівника Ермітажу.

Після цього відвідувачів вивели із зали, а самого порушника затримали співробітники Росгвардії. Його доставили до поліції Центрального району Санкт-Петербурга.

Російські ЗМІ пишуть, що чоловіка звати Олександр, він народився у Ленінграді та зареєстрований у селі Горбунки Ломоносовського району. У нього троє дітей.

Також повідомляється, що він займався підприємницькою діяльністю та мав щонайменше чотири бізнес-проєкти. Частину компаній ліквідували, а IT-фірма завершила 2025 рік зі збитками.

У соцмережах чоловік нібито активно критикував місцеву владу та брав участь у дискусіях щодо місцевих ініціатив у Горбунках.

За даними медіа, під час затримання він чинив активний опір.