        На сайті профспілки пілотів Шереметьєво з’явилася скарга на використання аеропорту у військових цілях

        Сергій Бордовський
        13 Травня 2026 09:52
        Аеропорт "Шереметьєво" / Фото з відкритих джерел
        На сайті Шереметьєвської профспілки льотного складу з’явилося “екстрене звернення” зі скаргами на використання аеропорту у військових цілях та дії ФСБ. Після публікації керівництво профспілки заявило про злам ресурсу.

        Як повідомляє Вёрстка, звернення було опубліковане 11 травня від імені ради профспілки. У тексті стверджувалося, що ФСБ нібито “перетворила пілотів на обслуговуючий персонал” та змушує їх брати участь у “незаконному огляді багажу та особистих речей”.

        Звернення, опубліковане на сайті Шереметьєвської профспілки льотного складу

        Також у заяві містилися твердження про “таємне використання багажу пасажирів для провезення вибухових пристроїв”, а також заклики припинити використання цивільної інфраструктури аеропорту у військових цілях.

        Окрім цього, автори звернення назвали екіпаж літака Євгена Пригожина, який загинув у 2023 році, “жертвою розбірок між силовими структурами”.

        12 травня сайт профспілки перестав відкриватися, однак сторінка зі зверненням збереглася у вебархіві.

        Представник профспілки Сергій Громадін заявив журналістам, що документ на сайті опублікували “шахраї”, які нібито зламали ресурс за допомогою особистих інструментів працівників профспілки.

        За його словами, інцидентом займаються правоохоронні органи.


