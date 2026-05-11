Politico: У ЄС вважають, що настав момент максимально тиснути на Росію

Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії, який може стати одним із найжорсткіших від початку повномасштабної війни. Основною ціллю Брюсселя стане так званий “тіньовий флот” Кремля — мережа старих танкерів, які використовуються для обходу нафтових санкцій.

Про це повідомляє Politico з посиланням на європейських дипломатів та чиновників. Очікується, що 21-й пакет санкцій ЄС можуть представити наприкінці червня або на початку липня.

За даними видання, нові обмеження також можуть торкнутися російських банків, фінансових установ, підприємств військово-промислового комплексу та компаній, які займаються продажем вкраденого українського зерна.

У Брюсселі вважають, що посилення санкцій допоможе скоротити один із ключових фінансових ресурсів Кремля та збільшить тиск на Володимира Путіна під час можливих переговорів щодо завершення війни.

Окремо ЄС може повернутися до ініціатив, які раніше блокували окремі країни-члени. Зокрема, йдеться про санкції проти керівництва Російської православної церкви, включно з патріархом Кирилом, якого в ЄС вважають близьким союзником Путіна та прихильником вторгнення в Україну.

Також Єврокомісія може знову порушити питання заборони морських послуг для російських суден. Раніше цю ідею блокували Мальта та Греція.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що після зміни влади в Угорщині з’явився “новий імпульс” для санкційної політики. За її словами, Євросоюз має повернутися до раніше заблокованих ініціатив та одночасно працювати над новим пакетом санкцій.

У Брюсселі також вважають, що економічна ситуація в Росії є найгіршою за весь час війни. Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що РФ переживає “статичний інфляційний шок”, а тому зараз “не час послаблювати тиск на Росію”.

Європейські чиновники переконані, що позиції України у війні та потенційних переговорах стали сильнішими, ніж рік тому. Серед факторів вони називають погоджений кредит ЄС на 90 млрд євро, успіхи ЗСУ на фронті, розвиток українського виробництва далекобійної зброї та психологічний ефект від зриву російських святкувань 9 травня.

За словами співрозмовників Politico, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Кая Каллас підтримують ідею “великого пакета” санкцій.

Крім того, у понеділок Каллас планує представити окремі санкції проти майже двох десятків росіян, яких підозрюють у причетності до викрадення українських дітей.

Європейські союзники України також дедалі активніше намагаються долучитися до мирного процесу. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Європа готова “взяти на себе більше відповідальності” та прагне повернутися до переговорів у форматі E3 — Франція, Німеччина та Велика Британія.

У Норвегії також підтвердили намір продовжувати підтримку України. Глава МЗС країни Еспен Барт Ейде заявив Politico, що допомога Києву залишається “терміново необхідною”.