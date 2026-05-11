Міністр оборони Німеччини прибув до Києва для переговорів про спільну розробку дронів

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва для переговорів щодо розширення співпраці з Україною у сфері озброєнь. Одним із головних напрямків стане спільна розробка сучасних безпілотних систем різної дальності.

Про це повідомляє ntv. За словами Пісторіуса, поїздку до Києва не анонсували публічно з міркувань безпеки.

Міністр заявив, що Німеччина та Україна є стратегічними партнерами, які “обидві виграють від співпраці”. За його словами, це відкриває шлях до “численних нових проєктів”.

Пісторіус зазначив, що особливу увагу сторони приділять спільній розробці “найсучасніших безпілотних систем усіх дальностей”, зокрема у сфері deep strike — можливості ураження ключових цілей глибоко на території противника.

“Це зміцнює безпеку наших країн”, — заявив глава Міноборони Німеччини.