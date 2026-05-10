Зеленський заявив, що РФ не дотримується “перемир’я” на фронті

Президент України Володимир Зеленський заявив, що попри відсутність масованих ракетних та авіаційних атак 10 травня, російські війська продовжують активні бойові дії на фронті. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, у прифронтових районах та громадах поблизу лінії бойових дій «спокою не було».

Президент повідомив, що за останні дві доби російська армія здійснила понад 150 штурмових дій, більше сотні артилерійських обстрілів та майже 10 тисяч ударів дронами-камікадзе.

«На фронті російська армія тиші не дотримується й навіть особливо не намагається», — заявив Зеленський.

Водночас президент зазначив, що Україна протягом двох діб утримувалася від далекобійних ударів у відповідь через відсутність російських масованих атак.

«У подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально», — наголосив він.

Зеленський також заявив, що у разі повернення РФ до повномасштабних ударів Україна завдаватиме «негайних і відчутних» відповідей.

Окремо президент повідомив про нову домовленість із Норвегією щодо спільного виробництва далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм.

За його словами, українські військові наголошують на необхідності саме далекобійної артилерії та відповідних боєприпасів.

Крім того, Зеленський анонсував нові дипломатичні зустрічі наступного тижня та повідомив про координацію позицій із президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Президент також заявив, що Україна продовжує співпрацю зі США щодо безпекових питань та готується до будь-яких загроз у сфері протиповітряної оборони.

Коментуючи заяви президента РФ Володимира Путіна про готовність до переговорів, Зеленський сказав, що Україна «давно приготувалась до зустрічей» і наголосив на необхідності завершення війни та гарантування безпеки.

«Зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей — трошки підштовхнули ми його», — заявив президент України.