С початку другого дня “перемир’я” РФ 60 разів атакувала позиції ЗСУ — Генштаб

Від початку доби 10 травня російські війська 60 разів атакували позиції Сил оборони України, попри оголошене Москвою так зване “перемир’я”. Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів Сумської області. Під вогнем опинилися населені пункти Кореньок, Нововасилівка, Рогозіне, Яструбщина, Будки, Атинське, Нескучне, Бачівськ, Лужки, Волфине та Іскрисківщина.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дев’ять боєзіткнень, одне з яких триває. Російські війська також здійснили 41 обстріл позицій українських військових та населених пунктів, зокрема десять — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти вісім разів штурмували позиції ЗСУ поблизу Зеленого, Стариці, Петро-Іванівки, Мирового, Симинівки та Красного Першого. Одне бойове зіткнення триває.

На Лиманському напрямку російські війська здійснили п’ять штурмів у районах Зарічного, Лимана, Ставків та Озерного.

На Слов’янському напрямку українські військові відбили дві атаки поблизу Рай-Олександрівки та Різниківки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано п’ять атак у районах Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки та Іванопілля. Одне боєзіткнення досі триває.

Найбільше атак протягом дня відбулося на Покровському напрямку, де російські війська 24 рази намагалися витіснити українських захисників із позицій у районах Родинського, Гришиного, Котлиного, Удачного, Молодецького, Муравки та Новопідгородного. Одне бойове зіткнення там триває.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак поблизу Рибного, Добропілля, Залізничного, Оленокостянтинівки та Гуляйпільського.

Водночас на Куп’янському, Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках російські війська наступальних дій не проводили.