У Путіна заявили, що війна не закінчиться без виведення військ України з Донбасу

Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що війна проти України не припиниться, поки українські війська не залишать Донбас. Про це він сказав в інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

За словами Ушакова, навіть проведення нових раундів переговорів не змінить позицію Москви.

«Поки вона (Україна) не зробить цей крок, можна проводити ще кілька раундів, десятки раундів, але ми будемо на одному й тому ж місці», — заявив він.

Водночас помічник Путіна зазначив, що США продовжують спроби врегулювання війни.

«Про це якраз свідчать наші активні телефонні контакти», — сказав Ушаков.

Напередодні президент РФ Володимир Путін заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у третій країні, однак лише після досягнення остаточних домовленостей щодо мирного договору, який, за його словами, має бути розрахований «на тривалу історичну перспективу».