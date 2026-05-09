У Литві на акції 9 травня використали туалетний папір із зображенням Путіна

У Вільнюсі біля Антакальнського кладовища 9 травня пройшла акція протесту проти героїзації радянського режиму та романтизації радянської окупації.

Про це повідомляє литовське видання Delfi.

Біля Антакальнського кладовища у Вільнюсі протестували проти героїзації СРСР

Під час акції один із учасників приніс імпровізований «букет» із рулонів туалетного паперу із зображенням Володимира Путіна та написом «ПТХ ПНХ». Рулони були прикріплені до чорних пакетів для сміття, стилізованих під квіти.

Акція проходила біля Антакальнського кладовища, куди частина представників російськомовної громади традиційно приходить 9 травня.

Організатором заходу став міжнародний благодійний фонд «Старі дракони» разом із віцепрезидентом фонду Мартінасом Киселяускасом.

За словами організаторів, акція була спрямована проти ідеалізації радянського періоду та романтизації окупацій і репресій.

«Період радянської окупації для Литви — це час репресій, заслань, політичних переслідувань і втрати державності», — заявив Киселяускас.

У муніципалітеті Вільнюса також повідомили, що біля кладовища встановили «контейнер для радянської ностальгії».

Порядок під час заходів забезпечували співробітники служби громадського порядку та поліція.