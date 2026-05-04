Financial Times: Путін ховається у бункерах і посилює заходи безпеки

Останнім часом російський диктатор Володимир Путін дедалі більше часу проводить у підземних бункерах, займаючись детальним управлінням перебігом війни, і віддаляється від цивільних справ.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела в Москві та європейській розвідці.

Ізоляція Путіна посилилася в останні роки, особливо після початку пандемії Covid-19. Як повідомило джерело, близьке до європейських спецслужб, водночас із березня занепокоєння Кремля щодо можливого державного перевороту або замаху, зокрема з використанням дронів, різко зросло.

“Шок від української операції з дронами “Павутина” досі не минув”, — сказав FT чоловік, знайомий з Путіним.

Побоювання щодо безпеки також посилилися після захоплення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро США в січні, зазначив інший співрозмовник, знайомий із диктатором.

Федеральна служба охорони ще більше посилила заходи безпеки. Путін скоротив кількість поїздок, а перевірки для осіб, які зустрічаються з ним особисто, стали суворішими.

За даними європейської розвідки, співробітники ФСО проводять масштабні перевірки із залученням кінологічних підрозділів і розміщені вздовж берегів Москви-ріки, щоб реагувати у разі атак безпілотників.