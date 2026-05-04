На Харківщині російський дрон влучив біля авто, яке розвозило хліб: двоє поранених

4 травня у Харківській області внаслідок удару безпілотника по трасі постраждали двоє чоловіків. Пошкоджено фургон, яким перевозили хліб.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
У понеділок, близько 4:40, російський безпілотник “Ланцет” вдарив поблизу цивільного автомобіля на автодорозі Київ — Харків — Довжанський неподалік села Кам’яна Яруга Чугуївського району.
Внаслідок удару пошкоджено фургон, яким перевозили хліб. На момент атаки транспорт був без вантажу.
Постраждали двоє чоловіків. Водій дістав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Експедитор отримав гостру реакцію на стрес.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.