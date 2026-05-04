        На Харківщині російський дрон влучив біля авто, яке розвозило хліб: двоє поранених

        Галина Шподарева
        4 Травня 2026 08:17
        Пошкоджена внаслідок удару БпЛА автівка / Фото: Харківська обласна прокуратура
        4 травня у Харківській області внаслідок удару безпілотника по трасі постраждали двоє чоловіків. Пошкоджено фургон, яким перевозили хліб.

        Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

        У понеділок, близько 4:40, російський безпілотник “Ланцет” вдарив поблизу цивільного автомобіля на автодорозі Київ — Харків — Довжанський неподалік села Кам’яна Яруга Чугуївського району.

        Внаслідок удару пошкоджено фургон, яким перевозили хліб. На момент атаки транспорт був без вантажу.

        Постраждали двоє чоловіків. Водій дістав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Експедитор отримав гостру реакцію на стрес.

        Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

        Пошкоджена хлібовозка / Фото: Харківська обласна прокуратура

