Швеція затримала танкер у Балтійському морі, підозрюваний у зв’язках із “тіньовим флотом” РФ

Шведська берегова охорона затримала в Балтійському морі танкер, який підозрюють у належності до російського «тіньового флоту». Судно перевіряють на відповідність міжнародним вимогам.

Про це повідомляє Reuters. За даними берегової охорони, судно Jin Hui під сирійським прапором було зупинене у шведських територіальних водах на південь від міста Треллеборг.

Правоохоронці разом із поліцією піднялися на борт і розпочали попереднє розслідування через підозри щодо невідповідності судна вимогам мореплавства.

Реклама

Реклама

У відомстві зазначили, що танкер може ходити під фальшивим прапором, оскільки виявлено низку невідповідностей щодо його реєстрації.

Також повідомляється, що судно фігурує в кількох санкційних списках, зокрема Європейського Союзу та Великої Британії. За попередніми даними, воно не перевозило вантаж, а його пункт призначення залишався невідомим.

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін заявив, що судно підозрюють у причетності до так званого російського «тіньового флоту».

Європейські країни останнім часом активізували дії проти таких танкерів, які, за їхніми оцінками, Росія використовує для фінансування війни проти України. Москва, своєю чергою, називає ці кроки ворожими.

За даними шведської влади, від початку року вже було зупинено п’ять суден за підозрою у різних порушеннях, зокрема забрудненні моря або використанні фальшивих прапорів.