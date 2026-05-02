Зеленський ввів санкції проти колишнього глави ОП Богдана та ще чотирьох осіб

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних санкцій проти п’яти осіб, повідомили в Офісі президента.

Зазначається, що їхні дії загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України.

Санкції застосовані, зокрема, щодо українського бізнесмена Богдана Пукіша, якого називають соратником і партнером підсанкційного Віктора Медведчука, російського бізнесмена Алана Кірюхіна — ключового менеджера платіжної системи A7A5, а також функціонерів олімпійського спорту РФ Станіслава Позднякова та Михайла Маміашвілі.

До санкційного списку також внесено колишнього главу Офісу президента Андрія Богдана.

В указі зазначено, що його дії становлять загрозу національним інтересам, безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України.

Богдан зараз мешкає в Австрії. Про Зеленського він відгукується вкрай негативно як публічно, так і в приватних розмовах.

Обмежувальні заходи передбачають, зокрема, позбавлення державних нагород України, блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення ліцензій та інших дозволів, а також заборону участі в приватизації та оренді державного майна.

Санкції запроваджено строком на 10 років, окрім безстрокового позбавлення державних нагород України.