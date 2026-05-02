На Волині на прощання з полеглим бійцем прилетів лелека

Під час прощання з полеглим військовим Миколою Андрійчуком у Підгайцівській громаді на Волині прилетів лелека. Це сталося в момент, коли жителі, ставши на коліна, зустрічали земляка, який повернувся з фронту “на щиті”.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив політик і держдіяч, 3-й президент України Віктор Ющенко.

​”Сьогодні ми є свідками події, яка виходить за межі земного розуміння. Подивіться на цей кадр, закарбуйте його у своїй душі. Коли наш воїн, наш звитяжний лицар Микола Андрійчук відходить у вічність, сама українська земля, в образі цього благородного птаха, приходить віддати йому останню шану. Це – дух нашої нації, це голос тисячолітньої історії, що схиляє голову перед подвигом Героя”, – зазначив Віктор Ющенко.

За інформацією Підгайцівської територіальної громади, 30 квітня житель села Воротнів, солдат Микола Андрійчук повернувся додому “на щиті”.

Його шлях воїна розпочався у липні 2024 року. Микола служив старшим стрільцем-оператором стрілецького відділення, віддано виконуючи свій військовий обов’язок. Життя Героя обірвалося 6 листопада 2024 року поблизу міста Торецьк Бахмутського району внаслідок ворожої атаки БПЛА.

Родина пережила довгі місяці невідомості та надії. Рідні до останнього вірили, що Микола живий. Лише у квітні 2026 року, після тривалого процесу ідентифікації тіл, переданих під час обмінів, експертиза підтвердила найстрашніше.

Миколу Андрійчука поховали з усіма військовими почестями на кладовищі біля церкви. Під звуки військового оркестру, прощальні постріли та Державний Гімн України дружині Героя вручили державний прапор – символ свободи, за яку він віддав найдорожче.