Зірка французького кіно Наталі Бай померла в Парижі у віці 77 років

Французька акторка Наталі Бай померла у віці 77 років. Про це повідомила AFP її родина.

За їхніми даними, акторка померла ввечері 17 квітня у своєму будинку в Парижі. Причиною смерті стала деменція з тільцями Леві — нейродегенеративне захворювання, що впливає на настрій, рух і може спричиняти галюцинації.

Наталі Бай була однією з ключових постатей французького кіно та зіграла близько 80 ролей. Вона чотири рази отримувала премію «Сезар» за найкращу жіночу роль, зокрема тричі поспіль у 1981–1983 роках.

У пізніші роки кар’єри акторка брала участь у міжнародних проєктах. Зокрема, вона зіграла матір героя Леонардо Ді Капріо у фільмі Стівена Спілберга “Спіймай мене, якщо зможеш” («Catch Me if You Can»), а також французьку аристократку у стрічці “Абатство Даунтон 2” («Downton Abbey 2»).

Бай також співпрацювала з канадським режисером Ксав’є Доланом, знявшись у його фільмах “Лоранс у будь-якому випадку” («Laurence Anyways») та “Це всього лиш кінець світу” («It’s Only the End of the World»).

Фільм “Поргографічний звʼязок” («Une liaison pornographique») приніс їй нагороду за найкращу жіночу роль на Венеційському кінофестивалі.

Акторка перебувала у п’ятирічних стосунках із рок-музикантом Джонні Галлідеєм. Їхня донька Лора Смет також стала відомою акторкою і знімалася разом із матір’ю в серіалі “Викличте мого агента!” («Call My Agent!»).

Наталі Бай народилася у 1948 році в Нормандії в родині художників. Через дислексію вона залишила школу у 14 років і переїхала до Монако, де вивчала танець.

Її прорив у кіно відбувся у 1970-х роках завдяки співпраці з режисерами Франсуа Трюффо, Морісом Піала та Клодом Соте, а у 1980-х — із Жан-Люком Годаром.