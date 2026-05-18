Російські війська 25 разів атакували на Покровському напрямку — Генштаб

Від початку доби російські війська здійснили 71 атаку на позиції Сил оборони України. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 16:00 18 травня.

Російська армія продовжує обстрілювати прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей. На Сумщині під обстріли потрапили Іскрисківщина, Товтодубове, Рижівка, Рогізне, Кореньок, Сопич, Лужки, Бачівськ, Нововасилівка, Уланове, Нескучне та Бунячине. Авіаудару зазнала Вільна Слобода. На Чернігівщині постраждали Хрінівка та Клюси.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках ворог здійснив 26 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти тричі атакували в районах Приліпки та Графського. Один бій триває.

На Куп’янському напрямку російські війська двічі штурмували в напрямку Петропавлівки.

На Лиманському напрямку противник провів вісім атак у бік Ставків, Зарічного, Дробишевого та Озерного. Один бій ще триває.

На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися у бік Рай-Олександрівки та Калеників.

На Краматорському напрямку активних наступальних дій не зафіксували.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 атак у районах Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Кучерового Яру та Вільного.

Найбільша активність противника спостерігається на Покровському напрямку. Там від початку доби окупанти 25 разів атакували позиції українських військових у районах Дорожнього, Шевченка, Родинського, Новоолександрівки, Гришиного, Котлиного, Удачного, Новосергіївки, Молодецького та Філії. Чотири бої тривають.

На Олександрівському напрямку триває штурм у бік Воронного.

На Гуляйпільському напрямку російські війська здійснили 15 атак поблизу Чарівного, Нового Запоріжжя, Цвіткового, Рівного, Залізничного та Староукраїнки. Один бій триває.

На Оріхівському напрямку штурмових дій не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував у бік Антонівки та острова Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін обстановки не відбулося.