Медсестру з Чернігова засудили на 15 років за наведення російських ударів

Суд засудив до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна агентку ФСБ, яка коригувала російські удари по Чернігову. Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, жінку викрили наприкінці 2024 року. СБУ встановила, що саме за її координатами російські війська восени 2024 року завдали ракетного удару по одному з військових об’єктів у регіоні.

Правоохоронці затримали жінку перед виконанням нового завдання російської спецслужби. Вона мала встановити навпроти військового об’єкта приховану відеокамеру з віддаленим доступом для ФСБ.

Реклама

Реклама

За інформацією СБУ, окупанти планували використовувати замаскований пристрій для коригування комбінованого ракетно-дронового удару по регіону.

Слідство встановило, що агенткою виявилася медична сестра однієї з приватних клінік Чернігова. За даними спецслужби, росіяни завербували її після пошуку «легких заробітків» у Telegram-каналах.

В обмін на гроші жінка фотографувала місця базування Сил оборони та передавала координати російській стороні.

Під час обшуків у засудженої вилучили смартфон, який вона використовувала для фотофіксації об’єктів і зв’язку з куратором ФСБ.

Суд визнав її винною за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.