У Китаї після потужного землетрусу обвалилися 13 будівель: дороги перекрито, є загиблі

Уночі 18 травня у Китаї в районі міста Лючжоу стався землетрус магнітудою 5,2. Внаслідок підземних поштовхів загинули двоє людей, ще четверо дістали поранення. Понад 7 тисяч жителів евакуювали.
Про це пише Associated Press.
У результаті землетрусу щонайменше 13 будівель обвалилися.
Також через зсуви ґрунту були заблоковані дороги до постраждалого району.
Двоє людей загинули. Рятувальники завершили пошуки зниклих безвісти сьогодні близько полудня. З-під завалів живим дістали 91-річного чоловіка.
Через землетрус частину залізничного сполучення навколо Лючжоу скасували або затримали.