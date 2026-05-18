        Події

        У Китаї після потужного землетрусу обвалилися 13 будівель: дороги перекрито, є загиблі

        Галина Шподарева
        18 Травня 2026 14:24
        читать на русском →
        Наслідки землетрусу в Китаї / Фото: mtv.com.lb
        Наслідки землетрусу в Китаї / Фото: mtv.com.lb

        Уночі 18 травня у Китаї в районі міста Лючжоу стався землетрус магнітудою 5,2. Внаслідок підземних поштовхів загинули двоє людей, ще четверо дістали поранення. Понад 7 тисяч жителів евакуювали.

        Про це пише Associated Press.

        У результаті землетрусу щонайменше 13 будівель обвалилися.

        Реклама
        Реклама

        Також через зсуви ґрунту були заблоковані дороги до постраждалого району.

        Двоє людей загинули. Рятувальники завершили пошуки зниклих безвісти сьогодні близько полудня. З-під завалів живим дістали 91-річного чоловіка.

        Через землетрус частину залізничного сполучення навколо Лючжоу скасували або затримали.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov