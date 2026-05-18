РФ вдарила по двох цивільних суднах у Чорному морі: одне перевозило екіпаж із Китаю

18 травня російські війська атакували безпілотниками два цивільні судна, які прямували до портів Великої Одеси. Одне з них перевозило екіпаж із громадян Китаю.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

Вранці 18 травня російський ударний БпЛА атакував суховантажне судно KSL DEYANG неподалік Одещини.

Судно ходить під прапором Маршаллових Островів, а його судновласником є компанія з Китаю. На борту перебував екіпаж із громадян Китаю.

“Росія вкотре демонструє, що її атаки становлять загрозу не лише Україні, тепер це ризик навіть для її найближчих партнерів, чиї судна опиняються в Чорному морі”, – йдеться в повідомленні.

Водночас Адміністрація морських портів України повідомила про влучання БпЛА у два цивільні судна під прапорами Гвінея-Бісау та Маршаллових Островів.

За попередніми даними, на обох суднах виникли незначні загоряння, які екіпажі ліквідували самостійно.

Інформація про постраждалих не надходила. Обидва судна продовжили рух до портів призначення.