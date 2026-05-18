        Події

        РФ вдарила по двох цивільних суднах у Чорному морі: одне перевозило екіпаж із Китаю

        Галина Шподарева
        18 Травня 2026 10:51
        читать на русском →
        Судно KSL DEYANG після атаки російського БпЛА / Фото: ВМС ЗСУ
        Судно KSL DEYANG після атаки російського БпЛА / Фото: ВМС ЗСУ

        18 травня російські війська атакували безпілотниками два цивільні судна, які прямували до портів Великої Одеси. Одне з них перевозило екіпаж із громадян Китаю.

        Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

        Вранці 18 травня російський ударний БпЛА атакував суховантажне судно KSL DEYANG неподалік Одещини.

        Реклама
        Реклама

        Судно ходить під прапором Маршаллових Островів, а його судновласником є компанія з Китаю. На борту перебував екіпаж із громадян Китаю.

        “Росія вкотре демонструє, що її атаки становлять загрозу не лише Україні, тепер це ризик навіть для її найближчих партнерів, чиї судна опиняються в Чорному морі”, – йдеться в повідомленні.

        Водночас Адміністрація морських портів України повідомила про влучання БпЛА у два цивільні судна під прапорами Гвінея-Бісау та Маршаллових Островів.

        За попередніми даними, на обох суднах виникли незначні загоряння, які екіпажі ліквідували самостійно.

        Інформація про постраждалих не надходила. Обидва судна продовжили рух до портів призначення.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov