Після кількох днів у СІЗО за Єрмака внесли 140 мільйонів застави

18 травня за колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака внесли повну суму застави у розмірі 140 мільйонів гривень.
Про це пише hromadske з посиланням на інформацію від Вищого антикорупційного суду.
У ВАКС зазначили, що охочі могли поповнювати рахунок для застави та протягом вихідних, однак перевірка надходження коштів відбувається у робочий день. Через це 16 та 17 травня Андрій Єрмак перебував у СІЗО.
Як заявляв адвокат Ігор Фомін, необхідну суму зібрали ще ввечері 15 травня, однак процес затримувався через фінансовий моніторинг та особливості роботи банківської системи.
Нагадаємо, раніше ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою з альтернативою застави у 140 мільйонів гривень.
Про внесок у 8 мільйонів гривень публічно заявила Роза Тапанова — керівниця Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр” та членкиня наглядових рад “Ощадбанку” й “Укрнафти”. Ще 30 мільйонів гривень вніс Сергій Ребров. Також, за інформацією «Схем», 9,8 мільйона гривень перерахувала компанія “Міраліф”. Ще 5 мільйонів гривень вніс адвокат Єрмака Ігор Фомін. За даними джерел “Схем”, 6,5 мільйона гривень на заставу також надійшло від адвоката Сергія Свириби. Символічні 666 гривень перерахував український актор і продюсер Григорій Гришкан.
11 травня НАБУ та САП повідомили Андрію Єрмаку про підозру в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненій організованою групою або в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 КК України). Йдеться про відмивання 460 млн грн. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування стосується будівництва котеджного містечка “Династія” під Києвом.