        Україну атакували 524 дрони та 22 ракети: ППО знищила 93% повітряних цілей

        Галина Шподарева
        18 Травня 2026 09:04
        Знищення "шахедів" / Фото: Сили територіальної оборони ЗСУ
        У ніч на 18 травня, починаючи з 18:00 17 травня, росіяни завдали комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. Основним напрямком удару стала Дніпропетровщина. Також під атакою перебували Одещина, Чернігівщина, Запоріжжя.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 546 засобів повітряного нападу — 22 ракети і 524 БпЛА:

        • 14 балістичних ракет “Іскандер-М”/С-400 (райони пусків — Ростовська область, ТОТ АР Крим);
        • 8 крилатих ракет “Іскандер-К” (райони пусків — ТОТ АР Крим);
        • 524 ударні БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас”, безпілотники-імітатори “Пародія” із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське ТОТ АР Крим.

        Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 507 цілей — чотири ракети та 503 дронів різних типів:

        • 4 крилаті ракети “Іскандер-К”;
        • 503 БпЛА.

        Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння уламків БпЛА на 11 локаціях.


