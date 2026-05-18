Україну атакували 524 дрони та 22 ракети: ППО знищила 93% повітряних цілей

У ніч на 18 травня, починаючи з 18:00 17 травня, росіяни завдали комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. Основним напрямком удару стала Дніпропетровщина. Також під атакою перебували Одещина, Чернігівщина, Запоріжжя.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 546 засобів повітряного нападу — 22 ракети і 524 БпЛА:

14 балістичних ракет “Іскандер-М”/С-400 (райони пусків — Ростовська область, ТОТ АР Крим);

8 крилатих ракет “Іскандер-К” (райони пусків — ТОТ АР Крим);

524 ударні БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас”, безпілотники-імітатори “Пародія” із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське ТОТ АР Крим.

Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 507 цілей — чотири ракети та 503 дронів різних типів:

4 крилаті ракети “Іскандер-К”;

503 БпЛА.

Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння уламків БпЛА на 11 локаціях.