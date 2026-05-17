Росія атакувала Україну майже 300 дронами: зафіксовані влучання у семи локаціях

У ніч на 17 травня російські війська атакували Україну 287 ударними безпілотниками різних типів. Сили ППО збили або подавили 279 ворожих дронів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

За даними військових, атака тривала з вечора 16 травня.

Росія запускала ударні БпЛА типу Shahed, у тому числі реактивні, а також дрони “Гербера”, “Італмас” і безпілотники-імітатори “Пародія”.

Реклама

Реклама

Пуски здійснювалися з території РФ — з районів Орла, Курська, Брянська, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У Повітряних силах заявили, що станом на 08:00 було збито або подавлено 279 ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовані влучання восьми ударних БпЛА у семи локаціях.

Також повідомляється про падіння уламків збитих дронів у ще семи місцях.

У Повітряних силах попередили, що в українському повітряному просторі залишаються нові групи російських безпілотників, та закликали громадян дотримуватися правил безпеки.