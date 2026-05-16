Генштаб: від початку доби РФ 61 раз атакувала позиції Сил оборони

Від початку доби російські війська 61 раз атакували позиції Сил оборони України. Найбільша активність противника фіксується на Покровському, Гуляйпільському та Північно-Слобожанському напрямках.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00 16 травня.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 14 боєзіткнень. Російські війська завдали двох авіаударів, скинули три керовані авіабомби та здійснили 55 обстрілів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.

На Покровському напрямку окупанти 17 разів намагалися витіснити українських військових із позицій у районах Вільного, Кучерового Яру, Золотого Колодязя, Нового Шахового, Родинського, Новоолександрівки, Бойківки, Сергіївки та Молодецького.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 12 атак у районах Добропілля, Верхньої Терси, Криничного, Староукраїнки, Гуляйпільського та Чарівного.

Також бої тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському та Придніпровському напрямках.

Крім того, російські війська обстрілювали прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей. Під ударами опинилися Кореньок, Бачівськ, Сопич, Рижівка, Старикове, Товстодубове, Чернацьке, Уланове, Волфине, Сеньківка та Кривуша.

Авіаударів також зазнали Вільна Слобода та Бачівськ на Сумщині.

У Генштабі зазначили, що на Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив, а на інших ділянках фронту суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.