Україна повернула тіла 528 полеглих захисників у межах чергових репатріаційних заходів. У СБУ заявили, що повернення стало результатом спільної роботи низки державних органів та структур сектору безпеки й оборони.

У Службі безпеки України повідомили, що репатріацію тіл загиблих оборонців організували спільно з іншими складовими Сил безпеки та оборони України.

СБУ та Сили оборони провели масштабну репатріацію тіл полеглих воїнів / Фото СБУ

У відомстві зазначили, що повернення тіл стало результатом скоординованої роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, Збройних сил України, МВС, Нацполіції, Міноборони, ГУР, ДСНС, Держприкордонслужби та інших структур.

«За кожним таким поверненням стоїть складна міжвідомча робота, спрямована на те, щоб полеглі оборонці України були повернуті додому, а їхні родини отримали можливість гідно попрощатися з рідними», — наголосили в СБУ.

Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи та забезпечать ідентифікацію репатрійованих тіл.

У СБУ додали, що робота з повернення тіл полеглих українських захисників триває.