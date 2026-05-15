У Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи: загинули 24 людини, 48 отримали поранення

У Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальну операцію після російського удару 14 травня. За офіційними даними, загинули 24 людини, серед них троє дітей.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, пошуково-рятувальна операція тривала понад 28 годин.

Рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубометрів зруйнованих конструкцій будинку.

Клименко повідомив, що внаслідок удару загинули 24 людини, ще 48 отримали поранення.

Також майже 400 людей отримали допомогу психологів ДСНС та Нацполіції, які працювали на місці трагедії.

Після завершення пошуково-рятувальної операції підрозділи ДСНС перейшли до аварійно-відновлювальних робіт.

Міністр також нагадав, що 15 травня у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки Росії 14 травня.

“Це важка втрата для міста і для всієї країни. Вічна памʼять загиблим”, — заявив Клименко.